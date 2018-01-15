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В новогодние каникулы семь свердловчан погасили долги перед вылетом за границу

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Благодаря оперативной работе дежуривших в аэропорте «Кольцово» судебных приставов Управления ФССП России по Свердловской области семь жителей Урала смогли вовремя вылететь за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе акции с граждан было взыскано почти 600 тыс. руб. задолженностей.



С 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года Управлением ФССП России по Свердловской области было организовано круглосуточное дежурство сотрудников службы в аэропорту «Кольцово» с целью оказания консультативной помощи гражданам, улетающим за границу.



В ходе проведения акции «В новый год ― без долгов!» жители Свердловской области, погасившие свои задолженности в предпраздничные и праздничные дни в полном объеме, обратились в мобильный пункт судебных приставов, где им оперативно помогли снять ограничения в праве выезда.



На сегодняшний день на Среднем Урале ограничение в праве выезда за границу действует в отношении более 50 тыс. должников.

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