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В Польше напали на машину с гражданами России

Автомобиль россиянки из Калининграда забросали камнями в польском Гданьске. Об этом владелица машины Екатерина Молодцова рассказала на своей странице в соцсети, передает портал «Лента.ру».



По словам женщины, она с мамой и четырехлетней дочерью поехала на выходные отдохнуть и сняла апартаменты в историческом центре города. Инцидент произошел утром 13 января, когда они собирались поехать в аквапарк.



«Мама сажает ребенка в машину. В этот момент из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина, начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло», — написала она. В итоге никто не пострадал, однако машина оказалась повреждена.



Молодцова рассказала, что приехавшие полицейские потребовали от россиян говорить на польском, а затем долго выясняли, законным ли способом те попали в Гданьск. В это время из дома вышли два молодых человека, похожих на злоумышленников, кидавших камни из окна, и скрылись. В итоге по приезде страхового агента в квартире никого не оказалось.

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