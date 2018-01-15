Дайджест
В ФИФА осудили «Спартак» за расистский пост
15 январь 2018 (12:42)
Международная федерация футбола (ФИФА) осудила твит московского «Спартака» о «тающих на солнце шоколадках». Об этом сообщает Reuters.
«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в аккаунте «Спартака» в Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», — заявили в организации.
В федерации посчитали, что данный инцидент входит в зону ответственности Российского футбольного союза (РФС). «Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жесткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в сообщении.
«ФИФА осуждает сообщение, опубликованное в аккаунте «Спартака» в Twitter. Как уже неоднократно говорилось, любая форма дискриминации на поле или за его пределами неприемлема, и ей нет места в футболе», — заявили в организации.
В федерации посчитали, что данный инцидент входит в зону ответственности Российского футбольного союза (РФС). «Следует отметить, что в мае 2017 года поднимался вопрос о том, что ассоциации и судьи должны быть готовы к более жесткой борьбе с проявлениями расизма», — говорится в сообщении.
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