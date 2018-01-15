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Россиянка выиграла чемпионат Европы по шорт-треку
15 январь 2018 (12:42)
Россиянка Софья Просвирнова завоевала золотую медаль на дистанции 3000 метров на чемпионате Европы по шорт-треку. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Она преодолела дистанцию за 5 минут 47,610 секунды. Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (5.47,690). Третьей стала голландка Сюзанне Схюлтинг (5.47,758).
Женская сборная России также завоевала золотую медаль в эстафете на ЧЕ.
Для сборной России эти победы стали первой и второй на чемпионате Европы-2018. Всего россияне выиграли шесть медалей. Семен Елистратов завоевал серебро на дистанциях 1 тыс. метров и 1 тыс. 500 метров, Виктор Ан стал вторым на 500 метров. Просвирнова также заняла второе место на дистанции 500 метров.
Она преодолела дистанцию за 5 минут 47,610 секунды. Второе место заняла итальянка Арианна Фонтана (5.47,690). Третьей стала голландка Сюзанне Схюлтинг (5.47,758).
Женская сборная России также завоевала золотую медаль в эстафете на ЧЕ.
Для сборной России эти победы стали первой и второй на чемпионате Европы-2018. Всего россияне выиграли шесть медалей. Семен Елистратов завоевал серебро на дистанциях 1 тыс. метров и 1 тыс. 500 метров, Виктор Ан стал вторым на 500 метров. Просвирнова также заняла второе место на дистанции 500 метров.
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