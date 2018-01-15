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Житель Екатеринбурга приговорен к 6 годам 8 месяцам лишения свободы за серию квартирных краж
15 январь 2018 (12:11)
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Олега Гришина, признанного виновным в совершении краж с причинением значительного ущерба, а также краж с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе судебного следствия установлено, что в период с сентября 2016 года по апрель 2017 года ранее неоднократно судимый за совершение краж О. Гришин знакомился на территории Екатеринбурга с жителями города. В момент совместного распития спиртных напитков, под предлогом обеспечения сохранности, получал от них комплекты ключей от квартир и банковские карты на временное хранение либо похищал. Впоследствии, пользуясь отсутствием хозяев дома, проникал в квартиры, откуда похищал чужое имущество, а банковскими картами расплачивался без разрешения собственников в магазинах.
Всего в указанный период подсудимым похищено имущество потерпевших на общую сумму свыше 213 тыс. руб.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил О. Гришина к наказанию в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
В ходе судебного следствия установлено, что в период с сентября 2016 года по апрель 2017 года ранее неоднократно судимый за совершение краж О. Гришин знакомился на территории Екатеринбурга с жителями города. В момент совместного распития спиртных напитков, под предлогом обеспечения сохранности, получал от них комплекты ключей от квартир и банковские карты на временное хранение либо похищал. Впоследствии, пользуясь отсутствием хозяев дома, проникал в квартиры, откуда похищал чужое имущество, а банковскими картами расплачивался без разрешения собственников в магазинах.
Всего в указанный период подсудимым похищено имущество потерпевших на общую сумму свыше 213 тыс. руб.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил О. Гришина к наказанию в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
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