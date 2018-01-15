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Неликвидные квартиры в Екатеринбурге в 2017 году подешевели на 30%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Аналитики портала N1.RU выяснили, владельцам каких квартир на вторичном рынке жилья Екатеринбурга пришлось активнее всего снижать цену в 2017 году, чтобы найти покупателя.



«Лидерами по дисконту в Екатеринбурге стали четырехкомнатные и пятикомнатные в старом фонде. Цены на такие квартиры в среднем опустились на 5,3% — с 5,1 млн руб. до 4,83 млн руб., однако по отдельным объектам снижение достигает 30%. Как правило, наибольше падение цен за время экспонирования отмечено в домах старой постройки в отдаленных районах города — «хрущевках», «брежневках» и панельных домах», — говорится в сообщении.



«Большие квартиры пользуются меньшим спросом, чем обычные. Кроме того, жилье в старом фонде стремительно устаревает, поэтому дисконт есть практически по всем подобным объектам, которые находились в продаже полгода или год и не вызвали интереса у покупателей. Для примера, за прошедший год цена четырехкомнатной квартиры на Сортировке в 2017 году снизилась с 6,6 млн руб. до 5,3 млн руб., а четырехкомнатная «сталинка» на Эльмаше подешевела почти на миллион до 6,37 млн руб.», — говорит руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

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