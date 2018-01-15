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Благотворительный фонд ММК подвел итоги выполнения программы «Сохрани свое здоровье» в 2017 году
15 январь 2018 (11:29)
УрБК, Магнитогорск, 15.01.2018. В благотворительном фонде «Металлург» (крупнейший благотворитель — ММК) состоялось заседание медицинской комиссии, на котором были подведены итоги реализации программы «Сохрани свое здоровье» в 2017 году. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
«Для проведения высокотехнологичных операций оказана материальная помощь 91 пенсионеру. На оперативное лечение по замене хрусталика глаза материальную помощь получил 131 пенсионер. Один человек направлен в МНТК «Микрохирургия глаза» (Екатеринбург). 335 пенсионеров получили компенсацию затрат по протезированию зубов в стоматологических клиниках города. Продолжена работа по обеспечению инвалидов средствами реабилитации», — говорится в сообщении.
Также пенсионеры и инвалиды имеют возможность оздоровиться и пройти курс профилактического лечения в санаториях, являющихся объектами социальной сферы Магнитогорского металлургического комбината: «Ассы», «Юбилейный», «Металлург» (Ессентуки), профилакторий «Южный», дом отдыха «Березки», «Абзаково». В 2017 году бесплатные путевки получили 1 тыс. 046 человек. В медицинском центре фонда «Металлург» прошли курс лечения 1 тыс. 260 пенсионеров, в гериатрическом центре — 300 пенсионеров и инвалидов.
Общая сумма затрат по программе «Сохрани свое здоровье» в 2017 году составила около 51 млн руб.
Отметим, что программа является частью комплексной программы «Забота». Ее цель — оказание материальной помощи, предоставление социальных и медицинских услуг для профилактики и улучшения состояния здоровья людей пожилого возраста.
При фонде действует медицинская комиссия, к работе в которой привлечены ведущие специалисты здравоохранения города. Они рассматривают заявления на оказание материальной помощи для приобретения медикаментов, проведения высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов, установке кардиостимуляторов.
«Для проведения высокотехнологичных операций оказана материальная помощь 91 пенсионеру. На оперативное лечение по замене хрусталика глаза материальную помощь получил 131 пенсионер. Один человек направлен в МНТК «Микрохирургия глаза» (Екатеринбург). 335 пенсионеров получили компенсацию затрат по протезированию зубов в стоматологических клиниках города. Продолжена работа по обеспечению инвалидов средствами реабилитации», — говорится в сообщении.
Также пенсионеры и инвалиды имеют возможность оздоровиться и пройти курс профилактического лечения в санаториях, являющихся объектами социальной сферы Магнитогорского металлургического комбината: «Ассы», «Юбилейный», «Металлург» (Ессентуки), профилакторий «Южный», дом отдыха «Березки», «Абзаково». В 2017 году бесплатные путевки получили 1 тыс. 046 человек. В медицинском центре фонда «Металлург» прошли курс лечения 1 тыс. 260 пенсионеров, в гериатрическом центре — 300 пенсионеров и инвалидов.
Общая сумма затрат по программе «Сохрани свое здоровье» в 2017 году составила около 51 млн руб.
Отметим, что программа является частью комплексной программы «Забота». Ее цель — оказание материальной помощи, предоставление социальных и медицинских услуг для профилактики и улучшения состояния здоровья людей пожилого возраста.
При фонде действует медицинская комиссия, к работе в которой привлечены ведущие специалисты здравоохранения города. Они рассматривают заявления на оказание материальной помощи для приобретения медикаментов, проведения высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов, установке кардиостимуляторов.
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