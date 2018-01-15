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Благотворительный фонд ММК подвел итоги выполнения программы «Сохрани свое здоровье» в 2017 году

УрБК, Магнитогорск, 15.01.2018. В благотворительном фонде «Металлург» (крупнейший благотворитель — ММК) состоялось заседание медицинской комиссии, на котором были подведены итоги реализации программы «Сохрани свое здоровье» в 2017 году. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Для проведения высокотехнологичных операций оказана материальная помощь 91 пенсионеру. На оперативное лечение по замене хрусталика глаза материальную помощь получил 131 пенсионер. Один человек направлен в МНТК «Микрохирургия глаза» (Екатеринбург). 335 пенсионеров получили компенсацию затрат по протезированию зубов в стоматологических клиниках города. Продолжена работа по обеспечению инвалидов средствами реабилитации», — говорится в сообщении.



Также пенсионеры и инвалиды имеют возможность оздоровиться и пройти курс профилактического лечения в санаториях, являющихся объектами социальной сферы Магнитогорского металлургического комбината: «Ассы», «Юбилейный», «Металлург» (Ессентуки), профилакторий «Южный», дом отдыха «Березки», «Абзаково». В 2017 году бесплатные путевки получили 1 тыс. 046 человек. В медицинском центре фонда «Металлург» прошли курс лечения 1 тыс. 260 пенсионеров, в гериатрическом центре — 300 пенсионеров и инвалидов.



Общая сумма затрат по программе «Сохрани свое здоровье» в 2017 году составила около 51 млн руб.



Отметим, что программа является частью комплексной программы «Забота». Ее цель — оказание материальной помощи, предоставление социальных и медицинских услуг для профилактики и улучшения состояния здоровья людей пожилого возраста.



При фонде действует медицинская комиссия, к работе в которой привлечены ведущие специалисты здравоохранения города. Они рассматривают заявления на оказание материальной помощи для приобретения медикаментов, проведения высокотехнологичных операций по эндопротезированию суставов, установке кардиостимуляторов.

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