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В России могут повысить НДФЛ в рамках бюджетного маневра

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. В администрации президента РФ и министерствах просчитывают возможность увеличения расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников совещаний и федеральных чиновников.



Делается это по просьбе президента, но официального поручения не было.



Поддерживают идею, в частности, помощник президента Андрей Белоусов, а также председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, но последняя — при условии структурной реформы, отмечают собеседники издания.



Бюджетный маневр эксперты предлагали Владимиру Путину и накануне предыдущих президентских выборов, в 2011 году, в стратегии-2020: увеличить долю расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, сократить — на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Однако провести маневр не удалось.



Сегодня идею бюджетного маневра отстаивает председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который готовит новую программу реформ по поручению Путина. ЦСР предлагает к 2024 году постепенно увеличить расходы государства: на образование — на 0,8% ВВП, на здравоохранение — на 0,7% и на инфраструктуру — на 0,8% по сравнению с 2017 годом.



Сокращать расходы на оборону по сравнению с действующим бюджетом не предлагается. Зато предполагается уменьшить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат. Оба сектора раздуты, их оптимизация может сократить расходы в пределах 1% ВВП, говорит участник совещаний.



А. Кудрин предлагал смягчить бюджетное правило. Сейчас нефтегазовые доходы, которые правительство может тратить в 2018-2020 годы, рассчитываются исходя из 40 долл. США за баррель нефти Urals в ценах 2017 года, Кудрин считает, что можно увеличить цену отсечения до 45 долл. США.



Обсуждается и повышение налогов, например, НДФЛ и акцизов на предметы роскоши, говорят два участника совещаний. А также софинансирование населением медицинских услуг — о такой возможности в прошлом году говорил и В. Путин. На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с большим вычетом, чем сейчас, — по сути, это ступенчатая шкала, сообщает федеральный чиновник.



Еще один источник денег для маневра — повышение пенсионного возраста. Эти средства нужно направить на здравоохранение, поскольку пожилые люди — главные потребители медуслуг, утверждает директор Независимого института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. В частности, следует повысить доступность и качество услуг в первичном поликлиническом звене, инвестировать в высокотехнологичную медицину.

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