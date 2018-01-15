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В Лесном перед судом предстанет директор муниципальной УК из-за ущерба в 48 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. В городской суд Лесного направлено уголовное дело в отношении директора управляющей организации города — МУП «Техническое обслуживание и домоуправление», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Руководителя МУПа обвиняют по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее ущерб в особо крупном размере».



По версии следствия, с августа 2015 года по июль 2016 года директор УК знал, что на расчетный счет МУПа от жителей Лесного поступило 48 млн руб. в качестве оплаты за поставленные тепловую энергию, питьевую воду, услуги водоотведения и газоснабжения. Однако эти деньги не были перечислены ресурсоснабжающей организации — ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».



Своими действиями обвиняемый причинил ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» имущественный ущерб в особо крупном размере.

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