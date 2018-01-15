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Сотрудники ММК приняли участие в донорской акции

УрБК, Магнитогорск, 15.01.2018. Многие сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) откликнулись на призыв сдать кровь накануне Нового года. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



Представители Общероссийского народного фронта и Союза молодых металлургов Магнитогорска провели последний рабочий день 2017 года на станции переливания крови. Призвали сделать это и других горожан.



«Регулярно сдаю кровь уже несколько лет. Считаю это добрым делом. Накануне праздников оно еще более нужное, чем обычно», — пояснил представитель ОНФ в Магнитогорске, газовщик паросилового цеха ММК Иван Креслов.



«Решили присоединиться к Общероссийскому народному фронту, поддержать их инициативу. Сдать кровь придут работники ММК и другие неравнодушные люди, которые готовы поработать на благо горожан», — отметил заместитель председателя союза молодых металлургов Дмитрий Казаков.



«Этот год стал особенно удачным по привлечению доноров. ММК комбинат здесь называют кузницей донорских кадров. Вот и 29 декабря в учреждении было больше всего работников металлургического комбината. Основная часть компонентов их крови поступила на участок карантинизации плазмы», — говорится в сообщении ММК.

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