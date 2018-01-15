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Екатеринбург не вошел в топ-10 городов в рейтинге качества жизни населения

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. Екатеринбург не вошел в первую десятку городов в рейтинге качества жизни населения по итогам 2017 года. Список подготовлен Финансовым университетом при правительстве РФ.



Для составления рейтинга опросили жителей 38 городов, имеющих статус областных центров. Гражданам предлагалось оценить качество жизни по нескольким параметрам. В качестве критериев были указаны работа городских властей, качество медобслуживания, состояние дорог и деятельность ГИБДД. Каждый из предложенных пунктов оценивался по стобалльной шкале.



В Екатеринбурге меньше всего баллов набрали такие параметры как состояние дорог и работа ГИБДД — 38 баллов, а также работа администрации города — 48 баллов. Состояние ЖКХ, жилфонда и уровень благоустройства екатеринбуржцы оценили на 56 баллов, качество медицины — на 65 баллов.



В целом по итогам опроса Екатеринбург занял третье место среди уральских городов, представленных в рейтинге. Столицу Среднего Урала опередили Тюмень и Пермь. Меньшее количество баллов по всем критериям набрал Челябинск.



В первую десятку городов с высоким рейтингом качества жизни населения попали Тюмень, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Москва, Красноярск и Кемерово.

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