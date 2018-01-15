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Госдолг Свердловской области превысил 75 млрд рублей
15 январь 2018 (09:30)
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. На 1 января 2018 года государственный долг Свердловской области составляет 75,6 млрд руб. Об этом сообщает региональное министерство финансов.
На 1 сентября 2017 года этот показатель составлял 53,9 млрд руб.
Отметим, что верхний разрешенный предел госдолга на Среднем Урале на текущий год установлен в размере 94,9 млрд руб.
На 1 сентября 2017 года этот показатель составлял 53,9 млрд руб.
Отметим, что верхний разрешенный предел госдолга на Среднем Урале на текущий год установлен в размере 94,9 млрд руб.
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