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Госдолг Свердловской области превысил 75 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2018. На 1 января 2018 года государственный долг Свердловской области составляет 75,6 млрд руб. Об этом сообщает региональное министерство финансов.



На 1 сентября 2017 года этот показатель составлял 53,9 млрд руб.



Отметим, что верхний разрешенный предел госдолга на Среднем Урале на текущий год установлен в размере 94,9 млрд руб.



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