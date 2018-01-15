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В России стартует эксперимент по маркировке сигарет

УрБК, Москва, 15.01.2018. С 15 января по 31 декабря 2018 года в России будет проходить эксперимент по маркировке табачной продукции, по итогам которого будет определено, стоит ли вводить норму в обязательном порядке.



Как пишет агентство «Прайм», с января в тестировании системы маркировки могут участвовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля к нему смогут присоединиться и импортеры. Табачные компании JTI, British American Tobacco (BAT) и Philip Morris International (PMI) уже заявили об участии в эксперименте, Imperial Tobacco такую возможность рассматривает.



В ходе эксперимента каждую пачку и блок сигарет будут маркировать двухмерным кодом в формате Data Matrix. Штрих-код будет содержать информацию, подтверждающую подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства. Покупатели смогут отсканировать штрих-код и получить информацию о пачке при помощи мобильного приложения.



Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Предполагается, что пилотный проект позволит проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности табачной продукции, а также для противодействия ввозу в РФ контрафакта.



Пока неизвестно, как введение маркировки повлияет на стоимость сигарет. Это один из вопросов, на который производители получат ответ в ходе эксперимента.

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