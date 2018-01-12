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Банк Уралсиб оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение закона о рекламе

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Свердловское УФАС России назначило ПАО «Банк Уралсиб» штраф в размере 100 тыс. руб. за нарушение закона о рекламе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее антимонопольная служба выявила факт нарушения банком части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе». Так, 30.03.2017 на одном из екатеринбургских сайтов было опубликовано рекламное сообщение под заголовком «Банк «Уралсиб» предложил программу рефинансирования потребительских кредитов сторонних банков». Ведомством установлено, что в нем отсутствует часть существенной информации о рекламируемой услуге общества по рефинансированию потребительских кредитов сторонних банков, об условиях ее оказания.



Так, указанная в рекламе процентная ставка в размере 14,9% годовых применяется лишь для определенной категории клиентов — впервые обратившихся в ПАО «Банк Уралсиб», между тем отсутствие данной информации искажает смысл сообщения в целом и вводит в заблуждение потребителей рекламы. Это подтверждает заявитель, чьи ожидания при обращении в банк после ознакомления с рекламой не оправдались.



Комиссией Свердловского УФАС России установлено, что рекламодателем в указанном случае является ПАО «Банк Уралсиб». Таким образом, антимонопольное ведомство признало кредитную организацию виновной в совершении административного правонарушения и назначило штраф в размере 100 тыс. руб. В настоящее время банк уплатил штраф в федеральный бюджет.

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