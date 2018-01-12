Кризис

Максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков в декабре снизилась до 7,33%

Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших российских банков в третьей декаде декабря 2017 года снизилась до 7,33%. Об этом говорится в сообщении Банка России.



Во второй декаде декабря показатель составлял 7,38%.



В десятку крупнейших банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, ГПБ, Бинбанк, Альфа-банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

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