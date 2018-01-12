Навязанная медицина

Жители Екатеринбурга все чаще жалуются в надзорные органы на навязывание дорогостоящих услуг различными медицинскими и косметологическими центрами. При этом практически каждая проверка надзорных органов таких компаний за последние три года выявляла нарушения прав потребителей. В довершение в Екатеринбурге начали активно открываться псевдоконсультационные фирмы, которые обещают обманутым клиентам юридическую помощь, но по факту лишь имитируют ее. В итоге потребители рискуют получить двойной ущерб.В 2015-2017 году жители Свердловской области направили в Роспотребнадзор 153 жалобы на действия различных медицинских центров. За три года инспекторы надзорного органа провели 53 проверки компаний, оказывающих дорогостоящие косметологические услуги, из них в 50 (94%) выявили нарушения.Как сообщили УрБК в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, наибольшее число проверок с выявленными нарушениями проводилось в отношении компаний Global Med (ООО «Лайф Медикал», ранее ООО «Лайф»), DeSheli (ООО «Альянс-Екб»), «Академия Стройности» (ООО «Эль Косметикс»), «Дом эстетической косметологии Аура» (ООО «Лорелея»), Estetic center (ООО «РТС-Эстетик»). Жаловались свердловчане на эти же организации и в Росздравнадзор.Чаще всего медицинские и косметологические центры не доводили до клиентов сведения о предоставляемых услугах в полной и наглядной форме, не включали необходимую информацию в договоры, при этом прописывая в них пункты, ущемляющие права потребителей, например, невозможность заказчиком расторгнуть соглашение.Сумма штрафов за три года в отношении таких компаний составила 1,3 млн руб., еще 2,4 млн руб. обманутым потребителям удалось получить от центров в досудебном и судебном порядке. Однако пока рассмотрена лишь половина исков.Помимо Роспотребнадзора, свердловчане жалуются и в Росздравнадзор на указанные компании. Причем с каждым годом все больше. Однако там следят за безопасностью оказываемых медицинских услуг, а не за соблюдением потребительских прав, поэтому большую часть жалоб перенаправляют в Роспотребнадзор. Тем не менее и в 2016 году Росздравнадзор проверял ООО «Лорелея» из-за жалоб на причинение вреда здоровью. В итоге инспекторы обнаружили в компании нарушение лицензионных требований, и Свердловский арбитраж вынес ей предупреждение.Как отмечают в Роспотребнадзоре, схема привлечения клиентов у этих компаний весьма схожа: сначала они собирают персональные данные о потенциальных клиентах, потом обзванивают и предлагают поучаствовать в бесплатной косметической процедуре. Если клиент соглашается и приходит в медцентр, то после демонстрации или обследования ему в навязчивой форме предлагают заключить долгосрочный договор. Сумма таких договоров, как правило, составляет 50-100 тыс. руб. Нередко пациентам предлагают непосредственно в компании оформить кредит. Часто жертвами такого агрессивного маркетинга становятся пожилые люди.Лучший способ избежать нарушения потребительских прав — отказаться от взаимодействия с сотрудниками компаний, компетенция и добросовестность которых остается сомнительными, советуют в Роспотребнадзоре. В случае, если отказаться от бесплатных обследований не получилось, не стоит идти туда в одиночку.«Если потребитель не уверен в том, что сможет противостоять манипуляции и вовремя принять рациональное решение в отказе от заключения договора, лучше вообще не ходить на демонстрацию «бесплатных процедур». Нужно понимать, что доказать в последующем психологическое давление или иное воздействие бывает очень проблематично. При навязывании услуг следует проявить жесткость и не допускать подписания документов без их внимательного прочтения. На обследовании, демонстрации не следует присутствовать в одиночку», — проинструктировали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.Пострадавшие потребители могут обратиться за консультацией в консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» или муниципальный «Центр правозащиты» при администрации Екатеринбурга. При этом стоит быть осторожными — в последнее время в городе появились юридические компании, которые пытаются нажиться на обманутых потребителях.«Вся помощь этих фирм по договору, цена которого достигает в среднем от 20 до 60 тыс. руб., заключается в том, что эти компании бессистемно рассылают жалобы в органы, никакого отношения к разрешению спорной ситуации не имеющие: начиная от налоговых органов и заканчивая Департаментом торговли и услуг г. Москвы. Сами эти жалобы представляют собой просто набор выдержек из нормативных правовых актов, в том числе не имеющих отношение к делу. Сейчас на данные юридические фирмы поступает достаточно большое количество жалоб — и в Управление, и в Консультационные пункты», — предупреждают в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.При этом такие компании, по сути, действуют аналогично упомянутым медицинским центрам и составляют договоры, ущемляющие права клиентов, а в случае отказов от такого «представительства» не возвращают деньги. Активнее всего псевдоюристы предлагают «помощь» в финансовой сфере, в сфере деятельности медицинских центров.Пока в надзорном органе не называют названия этих компаний, однако отмечают, что некоторые из них незаконно используют эмблему Роспотребнадзора с гербом Российской Федерации, а в доменные имена своих сайтов включают слова «потребнадзор», «роспотреб», «социальный». В итоге граждане рискуют быть второй раз обманутыми, понадеявшись на помощь компаний, якобы действующих под эгидой государства.