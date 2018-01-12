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Кремль не спешит оценивать новые санкции США

В Кремле не будут оценивать новые санкции США до появления официальных документов, сообщает радиостанция «Ъ FM» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



«Появление как такого списка еще не означает нового витка санкционных обменов. Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», — сказал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать президент России.



Господин Песков отметил, что санкции «всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия». «В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков.

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