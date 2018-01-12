Дайджест
Кремль не спешит оценивать новые санкции США
12 январь 2018 (17:25)
В Кремле не будут оценивать новые санкции США до появления официальных документов, сообщает радиостанция «Ъ FM» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Появление как такого списка еще не означает нового витка санкционных обменов. Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», — сказал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать президент России.
Господин Песков отметил, что санкции «всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия». «В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков.
«Появление как такого списка еще не означает нового витка санкционных обменов. Нужно будет посмотреть, что это будет за список, как и когда он будет формализован и потом, конечно же, будет вырабатываться позиция», — сказал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принимать президент России.
Господин Песков отметил, что санкции «всегда вызывают, как правило, какие-то контрдействия». «В данном случае принцип взаимности остается краеугольным камнем, но в какой степени — зеркальный ответ, не зеркальный — скажем так, будет предпринято то, что будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Дмитрий Песков.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать