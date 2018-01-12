Дайджест
Защитники природы потребовали от Германии отказаться от «Северного потока-2»
12 январь 2018 (17:25)
Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил письмо властям Германии с призывом отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает «Газета.Ru».
Экологи сравнили газопровод с климато-политическим тупиком, который «угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза»
Авторы письма также призывают власти Германии провести «критическую проверку процедуры утверждения» проекта российского газопровода. Отмечается, что при этом они готовы добиваться закрытия проекта через суд.
В ноябре в Дании приняли закон против прокладки «Северного потока — 2».
Экологи сравнили газопровод с климато-политическим тупиком, который «угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза»
Авторы письма также призывают власти Германии провести «критическую проверку процедуры утверждения» проекта российского газопровода. Отмечается, что при этом они готовы добиваться закрытия проекта через суд.
В ноябре в Дании приняли закон против прокладки «Северного потока — 2».
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