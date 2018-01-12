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Защитники природы потребовали от Германии отказаться от «Северного потока-2»

Всемирный фонд дикой природы (WWF) направил письмо властям Германии с призывом отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает «Газета.Ru».



Экологи сравнили газопровод с климато-политическим тупиком, который «угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза»



Авторы письма также призывают власти Германии провести «критическую проверку процедуры утверждения» проекта российского газопровода. Отмечается, что при этом они готовы добиваться закрытия проекта через суд.



В ноябре в Дании приняли закон против прокладки «Северного потока — 2».

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