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Российский бизнесмен приобрел две электростанции для добычи криптовалюты
12 январь 2018 (17:25)
Российский бизнесмен Алексей Колесник приобрел две теплоэлектростанции для добычи криптовалюты, пишет газета «Коммерсантъ».
Электростанции находятся в Пермском крае и Удмуртии. Дополнительная энергия, со слов Колесника, необходима для работы дата-центра.
«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть «закон Яровой» о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната», — сказал инвестор проекта Алексей Колесник. Вариант с криптовалютой также рассматривается, но после принятия законодательной базы, добавил он.
С 1 июля 2018 года антитеррористический «пакет Яровой» обяжет интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. «При этом центры обработки данных (ЦОД) являются крупными потребителями электроэнергии, а ее стоимость в затратах ЦОД достигает 50 процентов (это выше, чем в алюминиевой промышленности)», — отмечает издание.
Эффективность этих двух электростанций очень низкая, указывают эксперты. Но требования законодательства и низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в России, считают они.
Электростанции находятся в Пермском крае и Удмуртии. Дополнительная энергия, со слов Колесника, необходима для работы дата-центра.
«В перспективе есть идея развить дата-центр: это не только майнинг. К тому же есть «закон Яровой» о том, что информация должна храниться в России, а дата-центр — это обычная серверная комната», — сказал инвестор проекта Алексей Колесник. Вариант с криптовалютой также рассматривается, но после принятия законодательной базы, добавил он.
С 1 июля 2018 года антитеррористический «пакет Яровой» обяжет интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. «При этом центры обработки данных (ЦОД) являются крупными потребителями электроэнергии, а ее стоимость в затратах ЦОД достигает 50 процентов (это выше, чем в алюминиевой промышленности)», — отмечает издание.
Эффективность этих двух электростанций очень низкая, указывают эксперты. Но требования законодательства и низкие цены на электроэнергию создают перспективы для развития дата-центров в России, считают они.
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