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Актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании 25-летней давности

Актриса Регина Симонс обвинила своего бывшего партнера по съемкам Стивена Сигала в изнасиловании, сообщает «Лента.ру».



По словам Симонс, инцидент произошел в 1993 году, на тот момент ей было 18 лет. Сигал пригласил ее на вечеринку в честь окончания съемок «В смертельной опасности» в свой дом в Беверли-Хиллз. Когда она пришла на праздник, оказалось, что она была единственным гостем.



«Он отвел меня в комнату, закрыл дверь и принялся целовать меня. После этого он снял с меня одежду, и не успела я опомниться, как он уже на мне, насилует меня. Я тогда еще была девственницей», — призналась актриса.



Симонс подчеркнула, что была «парализована» действиями Сигала, который «был в три раза крупнее ее». 43-летняя женщина отметила, что плакала во время происходящего.



В конце 2017 года Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах три женщины — фотомодель журнала Playboy Дженни Маккарти, актриса Лиза Герреро и артистка Порша де Росси. Во всех случаях, по словам жертв, Сигал приставал к ним во время кастинга.



Боевик «В смертельной опасности» вышел в 1994 году. Сигал исполнил в нем главную роль, а также выступил режиссером и продюсером фильма.

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