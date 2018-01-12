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В Свердловской области выявили четыре несанкционированные ледовые переправы
12 январь 2018 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Сотрудники ГУ МЧС России по Свердловской области выявили в регионе четыре несанкционированные ледовые переправы, по которым проходит транспорт, сообщает пресс-служба ведомства.
Одна из незаконных переправ была обнаружена на Верх-Нейвинском пруду, еще три — на реке Уфе в Красноуфимске.
«В целях недопущения трагедий на р. Уфе и пресечения фактов выезда транспорта на лед сотрудники ГИМС совместно с представителями Рыбоохраны осуществляют дежурство. С начала года выявлены 6 нарушителей, которые специалистами Рыбоохраны привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Согласно предписанияю, администрация муниципального образования Красноуфимский округ должна до 23 января принять меры по ликвидации несанкционированных переправ.
На Верх-Нейвинском пруду выставлены запрещающие аншлаги, места выезда на лед ограждены снеговой насыпью.
Всего в Свердловской области официально разрешены к эксплуатации пока 3 ледовые переправы на р. Сосьве в Серовском городском округе, обеспечивающие сообщение с населенными пунктами Марсяты, Красный Яр и Магина. В январе-феврале запланировано открытие еще 11 переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва.
Одна из незаконных переправ была обнаружена на Верх-Нейвинском пруду, еще три — на реке Уфе в Красноуфимске.
«В целях недопущения трагедий на р. Уфе и пресечения фактов выезда транспорта на лед сотрудники ГИМС совместно с представителями Рыбоохраны осуществляют дежурство. С начала года выявлены 6 нарушителей, которые специалистами Рыбоохраны привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 3 до 5 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Согласно предписанияю, администрация муниципального образования Красноуфимский округ должна до 23 января принять меры по ликвидации несанкционированных переправ.
На Верх-Нейвинском пруду выставлены запрещающие аншлаги, места выезда на лед ограждены снеговой насыпью.
Всего в Свердловской области официально разрешены к эксплуатации пока 3 ледовые переправы на р. Сосьве в Серовском городском округе, обеспечивающие сообщение с населенными пунктами Марсяты, Красный Яр и Магина. В январе-феврале запланировано открытие еще 11 переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва.
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