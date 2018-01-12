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Белоярская АЭС в 2017 году поставила рекорд по годовой выработке электроэнергии
12 январь 2018 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. По итогам 2017 года Белоярская АЭС выработала 10 201,87 млн кВтч электроэнергии — это рекордный показатель за всю историю станции. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.
В том числе энергоблок № 3 с реактором БН-600 произвёл 4 633,77 млн кВтч, энергоблок № 4 с реактором БН-800 — 5 568,10 млн кВтч.
«Это достижение стало возможным благодаря работе на номинальном уровне мощности нового энергоблока с реактором БН-800, который был сдан в промышленную эксплуатацию 31 октября 2016 года», — рассказали в пресс-службе.
По словам директора атомной станции Ивана Сидорова, БН-800 отработал без замечаний, что позволило 6% выработки получить дополнительно.
По итогам предыдущего, 2016 года Белоярская АЭС произвела меньшее количество электроэнергии — 8 399,82 млн кВтч. В указанный период на энергоблоке № 4 ещё проводилось постепенное освоение мощности на этапах энергопуска, а затем на этапах опытно-промышленной эксплуатации.
В том числе энергоблок № 3 с реактором БН-600 произвёл 4 633,77 млн кВтч, энергоблок № 4 с реактором БН-800 — 5 568,10 млн кВтч.
«Это достижение стало возможным благодаря работе на номинальном уровне мощности нового энергоблока с реактором БН-800, который был сдан в промышленную эксплуатацию 31 октября 2016 года», — рассказали в пресс-службе.
По словам директора атомной станции Ивана Сидорова, БН-800 отработал без замечаний, что позволило 6% выработки получить дополнительно.
По итогам предыдущего, 2016 года Белоярская АЭС произвела меньшее количество электроэнергии — 8 399,82 млн кВтч. В указанный период на энергоблоке № 4 ещё проводилось постепенное освоение мощности на этапах энергопуска, а затем на этапах опытно-промышленной эксплуатации.
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