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Белоярская АЭС в 2017 году поставила рекорд по годовой выработке электроэнергии

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. По итогам 2017 года Белоярская АЭС выработала 10 201,87 млн кВтч электроэнергии — это рекордный показатель за всю историю станции. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.



В том числе энергоблок № 3 с реактором БН-600 произвёл 4 633,77 млн кВтч, энергоблок № 4 с реактором БН-800 — 5 568,10 млн кВтч.



«Это достижение стало возможным благодаря работе на номинальном уровне мощности нового энергоблока с реактором БН-800, который был сдан в промышленную эксплуатацию 31 октября 2016 года», — рассказали в пресс-службе.



По словам директора атомной станции Ивана Сидорова, БН-800 отработал без замечаний, что позволило 6% выработки получить дополнительно.



По итогам предыдущего, 2016 года Белоярская АЭС произвела меньшее количество электроэнергии — 8 399,82 млн кВтч. В указанный период на энергоблоке № 4 ещё проводилось постепенное освоение мощности на этапах энергопуска, а затем на этапах опытно-промышленной эксплуатации.

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