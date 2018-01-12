Виктор Киселев: За Академический жители голосуют рублем

— В первую очередь — это посещение президентом России стенда ГК «КОРТРОС» на Международной промышленной выставке «Иннопром-2017» и знакомство с районом Академический. Президент группы компаний «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий представил тогда Владимиру Путину крупнейший градостроительный проект России и Европы.Об Академическом рассказывали в плане развития медицинского кластера: мы хотим построить в районе и замкнуть в единый цикл учебную, научную и производственную базу. И проект был одобрен. Это для нас главное событие прошлого года.— Никаких преференций лидерство в рейтингах не дает. Это лишь информационный повод показать, что с нами можно работать в самых разных направлениях, в том числе на федеральном уровне. И что мы не замерли на пьедесталах, а живы и активно развиваемся.Еще места в рейтингах показывают, что федеральные социальные программы у нас действуют успешно — строятся детские сады, школы, дороги. Пожалуй, наше присутствие в этих федеральных программах и можно считать преференцией.А самое главное — то, что не рейтинг мотивирует жителей и покупателей, а, наоборот, они голосуют за нас, поднимают в этих рейтингах. Или, наоборот, не голосуют и не продвигают. Но, конечно, прежде всего они голосуют рублем. На сегодняшний день мы видим, что голосуют «за», людям район нравится, они с удовольствием приобретают квартиры и живут здесь. Это главный наш приз.— На днях я подписал службе заказчика поручение на разработку технического задания по подготовке конкурсной документации на проектирование выделенной трамвайной линии. Основные ее параметры совместно с администрацией Екатеринбурга мы согласовали и отработали. Первый шаг сделан.— С удовольствием пустили бы в Академический аккумуляторный трамвай, но, к сожалению, таких, способных работать в наши суровые зимы, еще не создано. Испытания проводились, и в зимнее время аккумуляторные трамваи показали себя не очень хорошо — ведь кроме подачи напряжения на силовые агрегаты, необходимо обогревать салон. Аккумуляторов такой емкости и морозостойкости еще, насколько мне известно, не создано. Хотя ничто не стоит на месте — может, в будущем найдутся какие-то инженерные решения. Но пока мы ориентируемся на контактную сеть. Надеемся, что на линию будут закуплены трамваи не с переменным уровнем пола, а полностью низкопольные.Но вернусь к теме дорог и развязок. В настоящее время принято решение о реконструкции транспортной развязки улиц Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной. Выполняться это будет в будущем году. Область и областной центр получают из бюджета РФ 1,1 млрд руб., часть пойдет на строительство двухъярусной транспортной развязки на этом участке.Проект будет реализован в два этапа. Первый начнется в 2018 году. Без остановки движения на развязке будут проведены работы внутри кольца на уровне земли, затем планируется выход на второй этап — эстакадное строительство, организация второго яруса. Ее проектирование совместно с городом будет производиться в 2018 году.Второй проект, связанный с транспортным и логистическим комфортом жителей района, — дорожная развязка на улице Амундсена. Она выйдет гораздо дешевле. Совместно с областными и городскими властями этот проект также будет реализован в ближайшие годы.В 2018 году начнется строительство улицы Амундсена — есть общее с администрацией Екатеринбурга понимание, что это самый простой выход на ЕКАД. В этом году будет завершено проектирование улицы, в следующем — развязки на кольцевой автодороге. А за эти два года строители соединят Полевской и Челябинский тракты, и кольцо ЕКАД замкнется полностью.— Есть документ — Генеральный план развития Екатеринбурга. Там расписаны транспортные развязки, и есть метро. Но если город запустит скоростной трамвай из Академического до предусмотренной Генпланом станции метро на улице Татищева, что вблизи главных объектов «ЭКСПО-2025», то в обозримой перспективе вопрос будет частично решен. Путь по выделенной линии из центра Академического до транспортной развязки у станции метро на Татищева займет 10-12 минут.Хотя жизнь не стоит на месте. Когда-то, пусть и не к 2025 году, в Академическом будет построено жилья и инфраструктуры на 300 тыс. и более жителей. Генплан развития города действительно предусматривает в перспективе метро и до Академического, но в нынешних условиях говорить об этом преждевременно.— Если бы не было федеральной поддержки, нам было бы очень тяжело, неподъемно. Я уже говорил о том, что без поддержки всех уровней власти создавать такие крупные районы невозможно.Еще раз подчеркиваю: чтобы построить всю социальную и дорожную инфраструктуру, нужны средства федерального, регионального и городского бюджетов. С начала реализации проекта Группа компаний инвестировала более 60 млрд руб., а общие вложения федерального, регионального и муниципального бюджетов в этот период составили порядка 6 млрд руб. В этом году бюджетом будет вложено еще порядка 400-500 млн руб. на строительство дороги по проспекту академика Сахарова.Еще раз подчеркну, что без поддержки властей ничего не получилось бы. И эта поддержка не только финансовая.— Еще будут «Царские дни» — 100-летие со дня гибели семьи Николая II соберет в Екатеринбурге в июле десятки тысяч гостей. Нет, ограничений никаких не будет. Эти вещи никак не связаны. Тем более что все бойцы студенческих отрядов Всероссийской стройки — это представители российских регионов, иностранцев нет.Студентов мы будем принимать ежегодно и далее, потому что они не только помогают строить, но и решают многие повседневные вопросы, активно участвуя в жизни Академического.— Наверное, это самые комфортные в районе дома. Но они доступны для многих. Мы придерживаемся и будем придерживаться политики отказа от копирования кварталов внутри Академического. Это под запретом, если хотите: табу. Исходя из этой главной установки, мы и создали совершенно особый, ни на что не похожий квартал Преображенский.Он имеет свою изюминку. Действительно, Преображенский выходит окнами на парк и набережную реки Патрушихи, он будет иметь обширную зону для пешеходных прогулок, пространство для велосипедистов, роллеров, лыжников, бегунов. Другими словами, житель Преображенского будет выходить из дома сразу в парк.Уже завершаем строительство четвертого дома. Всего восемь. В четырех последних домах Преображенского квартала будем устанавливать на детских площадках малые архитектурные формы от лучшего производителя в мире. Будет не только очень красиво, но и безопасно — материалы и изделия из них перекрывают все мировые технические и экологические нормативы.— Все дома строятся практически одновременно. Монолит последнего, восьмого дома, завершим где-то в апреле. До конца 2018 года все дома будут сданы полностью.— 26-й квартал. Его уникальность в том, что это единственный в районе квартал, внутри которого будет набережная. Жилой площади здесь будет значительно больше, чем в Преображенском, также в его периметре расположится руководство района, ряд федеральных органов и представительств. Это станет административным центром Академического — с рекой и оформленной набережной.Таким образом, в этих окрестностях прорисовывается следующее: от гипермаркета «Лента» на западе, вдоль набережной 26-го квартала, под мостом на улице Вильгельма де Геннина, через парк Преображенского квартала мы свободно, без светофоров и проезжих частей, проходим до будущего Дворца дзюдо. Свободная прогулочная или «беговая» зона будет иметь протяженность свыше двух километров, с детскими, спортивными площадками, лужайками, кафе.— Парк — это большой организм, свыше 50 гектаров. Представьте, каково эту площадь обустроить.А пока делается проект, вырисовываются различного рода «якорные» площадки под разные возрасты, увлечения и темпераменты. Это работа не на один год. Мы начали этим заниматься и будем продолжать — до финиша, сроки в данном случае ставить не стоит.Если говорить о набережной, то здесь все проще. 26-й квартал — «Квартал с набережной» — со всеми жилыми домами, школой, детскими садами, магазинами, ресторанами, кафе, административными, спортивными и культурными объектами, прогулочными зонами, дорогами и парковками закончим в 2021 году, в том числе с полностью обустроенной набережной.— Вопрос в другом — какой продукт у компании на финише. Есть идеи, которые нам дает центральный офис ГК «КОРТРОС», в первую очередь по самым современным материалам, оборудованию и технологиям. Есть идеи, которые рождаем мы, и они переходят в другие проекты «КОРТРОСа». А детализировать — зачем? Везде работают грамотные люди, у всех городов и регионов своя специфика, свои подходы и решения. Главное то, что каждый реализовал в рамках своих проектов. То, что остается на карте и в пейзаже города. В случае Екатеринбурга — это район Академический.