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ФАС возбудила против DNS дело из-за непредоставления информации о смартфонах LG

УрБК, Москва, 12.01.2018. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело об административном правонарушении в отношении торговой сети DNS, не предоставившей в полном объеме регулятору информацию по делу о координации цен на смартфоны LG. Соответствующее определение опубликовано на официальном сайте ведомства.



В документе указано, что компания должна была представить в ФАС список организаций из перечня лиц, входящих в ООО «ДНС Групп», которые осуществляли закупку и (или) продажу смартфонов под товарным знаком LG в период с 1 июня 2014 года по дату получения запроса.



«Не представив указанную в запросе информацию, ООО «ДНС Групп» нарушило требования, предусмотренные частью 1 статьи 25 закона о защите конкуренции», — говорится в определении.



В связи с этим ведомство приняло решение возбудить в отношении ООО «ДНС Групп» дело по признакам нарушения, выразившегося в непредставлении сведений (информации) по запросу, а также провести административное расследование.



Напомним, дело в отношении российской «дочки» компании LG антимонопольное ведомство возбудило в конце июня 2017 года. По данным ФАС, «ЛГ Электроникс Рус» использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров, чтобы контролировать стоимость ряда смартфонов LG на территории России. Кроме того, компания получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые для контроля использовали роботов.

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