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Суд обязал «Московский ювелирный завод» выплатить екатеринбуржцу компенсацию за кольцо

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Свердловский облсуд оставил в силе решение Орджоникидзевского суда Екатеринбурга о взыскании 62 тыс. руб. с ОАО «Московский ювелирный завод». Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Иск против организации подал житель Екатеринбурга, который в 2015 году приобрел в фирменном магазине ОАО «Московский ювелирный завод» кольцо с бриллиантами за 28 933 руб. Четыре драгоценных камня впоследствии из кольца выпали. Покупатель за свой счет заказал экспертизу качества, которая подтвердила, что дефект изделия является производственным и связан с некачественным креплением бриллиантов.



Несмотря на заключение экспертов, организация отказалась расторгать договор купли-продажи и возвращать деньги. После этого покупатель подал иск в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Мужчина требовал взыскать с ОАО «Московский ювелирный завод» 72 тыс. 334 руб.



«По словам истца, именно столько стоит сегодня аналогичное ювелирное украшение. Также мужчина просил взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч, расходы на почтовые и копировальные услуги, услуги представителя — всего порядка 100 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Суд удовлетворил требования истца частично. С ОАО «Московский ювелирный завод» было взыскано 62 тыс. руб. Из них 28 тыс. 933 руб. — стоимость ювелирного изделия, 15 тыс. руб. — неустойка, 500 руб. — компенсация морального вреда, 15 тыс. руб. — штраф.



Решением суда покупатель остался недоволен и обжаловал его. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

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