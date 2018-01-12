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В 2018 году в Екатеринбурге перенесут на новые места 42 остановки общественного транспорта
12 январь 2018 (15:19)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. В рамках подготовки по изменению транспортной схемы, которая запланирована на середину 2019 года, в Екатеринбурге в 2018 году будут перенесены 42 остановки общественного транспорта. Об этом сообщается на официальном портале уральской столицы.
Остановки разместятся ближе к месту пересадки пассажиров на другие маршруты и виды транспорта.
«Яркие примеры таких транспортных узлов, например, перекрестки улиц Ленина и Луначарского, а также улиц Луначарского и Малышева. Здесь будут размещены новые остановочные комплексы, эскизы которых уже утверждены. Появятся и новые остановки автобусов там, где их ранее не было. На улице Кировоградской, например», — рассказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов в программе «Сумма мнений» на ЕТВ.
Кроме того, в наступившем году продолжатся конкурсные процедуры по маршрутам автобусов, два из которых уже были разыграны в прошлом году.
«В первом квартале текущего года появится еще один автобусный маршрут — № 53, который соединит Железнодорожный вокзал и новый микрорайон уральской столицы Солнечный. Он был предусмотрен новой схемой движения общественного транспорта в городе», — отметил И. Федотов.
Также будет произведен капитальный ремонт нескольких трамваев, установлены 50 электронных табло на остановках общественного транспорта, на 14 участках дорожной сети Екатеринбурга организованы выделенные полосы.
Остановки разместятся ближе к месту пересадки пассажиров на другие маршруты и виды транспорта.
«Яркие примеры таких транспортных узлов, например, перекрестки улиц Ленина и Луначарского, а также улиц Луначарского и Малышева. Здесь будут размещены новые остановочные комплексы, эскизы которых уже утверждены. Появятся и новые остановки автобусов там, где их ранее не было. На улице Кировоградской, например», — рассказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Игорь Федотов в программе «Сумма мнений» на ЕТВ.
Кроме того, в наступившем году продолжатся конкурсные процедуры по маршрутам автобусов, два из которых уже были разыграны в прошлом году.
«В первом квартале текущего года появится еще один автобусный маршрут — № 53, который соединит Железнодорожный вокзал и новый микрорайон уральской столицы Солнечный. Он был предусмотрен новой схемой движения общественного транспорта в городе», — отметил И. Федотов.
Также будет произведен капитальный ремонт нескольких трамваев, установлены 50 электронных табло на остановках общественного транспорта, на 14 участках дорожной сети Екатеринбурга организованы выделенные полосы.
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