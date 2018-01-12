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В новогодние праздники каждый пятый россиянин работал

В новогодние праздники каждый пятый житель России (21%) ходил на работу. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



В то же время 42% респондентов сообщили, что были в гостях (против 35% в 2017 году), 30% — гуляли на природе (против 23%), 20% — ходили на каток или катались на лыжах. Заметно меньше стало тех, кто повел праздники дома (18% против 27%).



Сумма средних расходов на празднование в 2018-м составила 14 тыс. 195 руб. — почти столько же было в 2017-м (14 тыс. 192 руб.). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (14 тыс. 299 руб.). На подарки близким и друзьям в итоге потрачено в среднем около 5 тыс. 459 руб., на новогодний стол — 4 тыс. 764 руб., на турпоездки, елки, рестораны и прочее — 3 тыс. 972 руб. Те или иные траты совершили 98% опрошенных, и только 2% не потратили денег на празднование и каникулы.



Подарки во многом превзошли ожидания: парфюмерию, косметику, бижутерию получили на Новый год 27% опрошенных, конфеты, спиртные напитки, деликатесы — 25%, сувениры — 24%. Однако есть и разочарования: так, билеты в театр или на концерт и турпутевки получили 1-2% респондентов, тогда как мечтал о них каждый десятый (по 9%).



«Практически полное совпадение планируемых и фактических затрат на Новый год может свидетельствовать о росте у россиян навыков финансового планирования, умения накапливать деньги на ожидаемый праздник и умения сдерживаться, чтобы не потратить больше запланированного. В выборе подарков россияне также продолжают придерживаться довольно скромных вариантов, стараясь подобрать для родственников и друзей что-нибудь интересное, но недорогое», — пояснил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.



В целом праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала почти три четверти россиян (73%) — несколько меньше, чем в прошлые зимние каникулы (78%).



Православное Рождество в этом году отметили 72% россиян (католическое — лишь 4%). Каждый пятый (19%) из приобщившихся к празднику посетил церковь, еще 6% посмотрели трансляцию службы по ТВ, однако преимущественно празднование проходило дома в кругу семьи (50%).

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