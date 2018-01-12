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Ростуризм опроверг информацию о запрете продажи туров в любые города Египта, кроме Каира

УрБК, Москва, 12.01.2018. Ростуризм опроверг информацию о запрете, наложенном ведомством на реализацию туроператорами туров в любые города Арабской Республики Египет, кроме Каира. Об этом сообщается на сайте ведомства.



«Ростуризм обращает внимание туристов и участников рынка на то, что данная информация не соответствует действительности. В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 2 января 2018 года «О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 г. № 553 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий» туроператоры имеют право формировать туры в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», — говорится в сообщении.



В то же время в ведомстве не уточняют, могут ли поставщики туруслуг формировать турпакет с перелетом до Каира, а из него — на курорты Египта внутренними рейсами или задействуя автобусную перевозку.

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