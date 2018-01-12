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СКБ-банк признан лучшим банком Екатеринбурга и Свердловской области в 2017 году
12 январь 2018 (14:37)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Аналитический портал «БанкИнформСервис» подвел итоги 2017 года и составил традиционный ежегодный рейтинг самых активных и популярных банков. В номинации «Лучший банк» победителем стал СКБ-банк, чьи продукты регулярно можно было встретить в числе самых популярных в 2017 году, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Кроме того, как сообщают авторы рейтинга, сам банк принимал активное участие в проектах портала. Стоит отметить, что СКБ-банк сохраняет свои позиции уже второй год подряд.
Также СКБ-банк вошел в топ-3 номинаций «Лучшие банки на рынке вкладов» и «Активный банк проекта «Новая формула кредита». В течение года банк предлагал своим клиентам самые востребованные вклады и участвовал в проекте НФК на портале bankinform.ru.
Банки были оценены по одиннадцати критериям, включая скорость подготовки комментариев пресс-службами кредитных организаций, количество и качество присылаемых пресс-релизов, а также популярность продуктов и услуг каждого отдельного банка у посетителей ресурса.
Кроме того, учитывается участие банков в проекте НФК, публикация банковских вакансий, количество звезд, которое банку поставили читатели, популярность карточки банка и качество ответов банковских консультантов на вопросы посетителей.
Рейтинг банков-2017 с комментариями опубликован в обзоре на сайте БанкИнформСервис.
Кроме того, как сообщают авторы рейтинга, сам банк принимал активное участие в проектах портала. Стоит отметить, что СКБ-банк сохраняет свои позиции уже второй год подряд.
Также СКБ-банк вошел в топ-3 номинаций «Лучшие банки на рынке вкладов» и «Активный банк проекта «Новая формула кредита». В течение года банк предлагал своим клиентам самые востребованные вклады и участвовал в проекте НФК на портале bankinform.ru.
Банки были оценены по одиннадцати критериям, включая скорость подготовки комментариев пресс-службами кредитных организаций, количество и качество присылаемых пресс-релизов, а также популярность продуктов и услуг каждого отдельного банка у посетителей ресурса.
Кроме того, учитывается участие банков в проекте НФК, публикация банковских вакансий, количество звезд, которое банку поставили читатели, популярность карточки банка и качество ответов банковских консультантов на вопросы посетителей.
Рейтинг банков-2017 с комментариями опубликован в обзоре на сайте БанкИнформСервис.
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