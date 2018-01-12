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Казахстан срывает соглашение стран ОПЕК+

Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими государствами в рамках ОПЕК+ — страна резко нарастила добычу и уже обогнала Ирак — до этого крупнейшего нарушителя квот в рамках межгосударственного соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Министр экономики Казахстана Сулейменов Тимур отчитался, что уровень добычи в стране по итогам 2017 года вырос на 10,5% и достиг 86,2 млн т. В ноябре и декабре 2017 года Казахстан добывал на 130 тыс. баррелей нефти в сутки больше, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.



Источник агентства, близкий к организаторам соглашения, утверждает, что на ноябрьском саммите ОПЕК+, когда более 20 государств договорились о продлении соглашения до 2018 года, все уже знали, что Казахстан превышает допустимые нормы нефтедобычи. Источник отмечает, что участники сделки решили проигнорировать перепроизводство со стороны Казахстана, так как публичный демарш одного из участников ОПЕК+ несет больше рисков, чем перепроизводство одного из участников.

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