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Россия наладила производство газотурбинных морских двигателей

«ОДК-Сатурн» завершило госиспытания и наладило производство газотурбинных морских двигателей, ранее покупавшихся у украинской стороны. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов, прибывший на рыбинское предприятие. Об этом сообщают РИА Новости.



«Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава Богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям», — сказал военный.



Он отметил, что на предприятии «полностью решен вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей», а «то уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит еще не один десяток лет».



«Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане», — заключил Борисов.

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