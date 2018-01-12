Дайджест
Россия наладила производство газотурбинных морских двигателей
12 январь 2018 (14:10)
«ОДК-Сатурн» завершило госиспытания и наладило производство газотурбинных морских двигателей, ранее покупавшихся у украинской стороны. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Юрий Борисов, прибывший на рыбинское предприятие. Об этом сообщают РИА Новости.
«Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава Богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям», — сказал военный.
Он отметил, что на предприятии «полностью решен вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей», а «то уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит еще не один десяток лет».
«Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане», — заключил Борисов.
«Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня, слава Богу, мероприятия, начатые в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы сегодня практически ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям», — сказал военный.
Он отметил, что на предприятии «полностью решен вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей», а «то уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит еще не один десяток лет».
«Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане», — заключил Борисов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- УДМЗ и «Звезда» создали совместное предприятие по производству высокообортных двигателей
- Истребитель МиГ-35 пока не принят на вооружение
- УДМЗ продемонстрировал новые дизельные двигатели на форуме «Армия-2015»
- Американцы собираются отказаться от российских ракетных двигателей
- Черноморский флот России за счет ВМС Украины увеличится на 30 кораблей