Дайджест
Китай заинтересован в приобретении российских танков Т-90С
12 январь 2018 (14:10)
Контракт на закупку Вьетнамом партии российских танков Т-90С вызвал значительный интерес в Китае. Параметры боевой машины проанализировали в материале портала mil.news.sina.com.cn.
В частности, авторы статьи оценили, насколько российский танк подходит для использования в условиях тропического муссонного климата Вьетнама, который отличается обильными осадками, высокими температурами и влажностью. Кроме того, применение бронетехники в стране осложняет рельеф местности: три четверти территории занимают горы и плато, а прибрежная равнина покрыта густой речной сетью.
Как отмечается в материале, сейчас парк бронетанковой техники Вьетнама по большей части состоит из машин старше 30 лет. Также в строю по-прежнему находятся даже танки Т-34. Таким образом интерес страны в приобретении новых боевых машин вполне обоснован, уточняют авторы.
В частности, авторы статьи оценили, насколько российский танк подходит для использования в условиях тропического муссонного климата Вьетнама, который отличается обильными осадками, высокими температурами и влажностью. Кроме того, применение бронетехники в стране осложняет рельеф местности: три четверти территории занимают горы и плато, а прибрежная равнина покрыта густой речной сетью.
Как отмечается в материале, сейчас парк бронетанковой техники Вьетнама по большей части состоит из машин старше 30 лет. Также в строю по-прежнему находятся даже танки Т-34. Таким образом интерес страны в приобретении новых боевых машин вполне обоснован, уточняют авторы.
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