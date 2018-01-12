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Китай заинтересован в приобретении российских танков Т-90С

Контракт на закупку Вьетнамом партии российских танков Т-90С вызвал значительный интерес в Китае. Параметры боевой машины проанализировали в материале портала mil.news.sina.com.cn.



В частности, авторы статьи оценили, насколько российский танк подходит для использования в условиях тропического муссонного климата Вьетнама, который отличается обильными осадками, высокими температурами и влажностью. Кроме того, применение бронетехники в стране осложняет рельеф местности: три четверти территории занимают горы и плато, а прибрежная равнина покрыта густой речной сетью.



Как отмечается в материале, сейчас парк бронетанковой техники Вьетнама по большей части состоит из машин старше 30 лет. Также в строю по-прежнему находятся даже танки Т-34. Таким образом интерес страны в приобретении новых боевых машин вполне обоснован, уточняют авторы.

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