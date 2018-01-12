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Российских хакеров обвинили в подготовке атак на сайты антидопинговых агентств

Российские хакеры могут планировать атаки на сайты антидопинговых агентств во время Олимпиады. С таким предупреждением выступила американская компания, работающая в сфере компьютерной безопасности ThreatConnect Inc. Соответствующее обращение размещено на ее сайте.



Вывод специалисты компании сделали после того, как обнаружили регистрацию трех новых доменов, копирующих сайты комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), антидопингового агентства США и Олимпийского совета Азии.



В докладе ThreatConnect Inc сказано, что она «не располагает свидетельствами» того, что хакеры будут использовать копии доменов злонамеренно, однако сайты могут представлять собой базу для последующих атак. При этом можно допустить боле широкую атаку на предстоящие Олимпийские игры.

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