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ПНТЗ расширил область действия лицензии в сфере мониторинга окружающей среды

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) расширил область действия лицензии Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Теперь предприятие осуществляет мониторинг качества поверхностных вод рек Чусовая и Большая Шайтанка. Бессрочная лицензия на проведение мероприятий по определению уровня загрязнения атмосферного воздуха получена заводом в 2015 году.



ПНТЗ успешно прошел очередную проверку департамента Росгидромета, эксперты отметили высокий уровень качества исследований, проводимых в санитарно-экологической лаборатории предприятия, и достоверность сведений, предоставляемых в Государственный фонд данных.



«Группа ЧТПЗ неукоснительно соблюдает законодательство в сфере экологии и уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды. В 2017 году компания поддержала объявленный в стране Год экологии, на ПНТЗ реализовано несколько крупных проектов, инвестиции составили около 70 млн руб. Затраты на экологические мероприятия в этом году останутся на прежнем уровне. Кроме того, завод присоединился к Году защиты реки Чусовой, объявленному в регионе по инициативе свердловского областного отделения Всероссийского общества охраны природы», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



Предприятие неоднократно участвовало в очистке от мусора и сухостоя прибрежной зоны главной водной артерии Среднего Урала, в 2018 году работы по расчистке берегов Чусовой будут продолжены.



На заводе также действует долгосрочная программа мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду. Она предусматривает комплексные меры по реализации природоохранных проектов до 2025 года.

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