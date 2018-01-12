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В администрации Екатеринбурга начали подготовку новых правил землепользования и застройки

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципалитета. Документ опубликован на официальном сайте горадминистрации.



Постановлением утверждается состав комиссии, которая займется разработкой правил. Всего в число авторов будущего проекта вошли 25 человек — представители администрации Екатеринбурга, городской думы, городской общественной палаты, муниципальных учреждений. Органы субъекта представляет один человек — замглавы минстроя Свердловской области Владимир Вениаминов.



Напомним, что с 1 января 2018 года администрация Екатеринбурга получила часть градостроительных полномочий, которых муниципалитет лишился два года назад.

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