Новости дня
В администрации Екатеринбурга начали подготовку новых правил землепользования и застройки
12 январь 2018 (13:07)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципалитета. Документ опубликован на официальном сайте горадминистрации.
Постановлением утверждается состав комиссии, которая займется разработкой правил. Всего в число авторов будущего проекта вошли 25 человек — представители администрации Екатеринбурга, городской думы, городской общественной палаты, муниципальных учреждений. Органы субъекта представляет один человек — замглавы минстроя Свердловской области Владимир Вениаминов.
Напомним, что с 1 января 2018 года администрация Екатеринбурга получила часть градостроительных полномочий, которых муниципалитет лишился два года назад.
Постановлением утверждается состав комиссии, которая займется разработкой правил. Всего в число авторов будущего проекта вошли 25 человек — представители администрации Екатеринбурга, городской думы, городской общественной палаты, муниципальных учреждений. Органы субъекта представляет один человек — замглавы минстроя Свердловской области Владимир Вениаминов.
Напомним, что с 1 января 2018 года администрация Екатеринбурга получила часть градостроительных полномочий, которых муниципалитет лишился два года назад.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Администрации Екатеринбурга могут частично вернуть градостроительные полномочия
- Дмитрий Сергин: Решения областной комиссии землепользования могут повлечь конфликты
- Утвержден состав комиссии по проведению конкурса на пост сити-менеджера Екатеринбурга
- В Екатеринбурге будут изменены правила землепользования и застройки
- В Екатеринбурге будут изменены правила землепользования и застройки