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Роспотребнадзор намерен привлечь РЖД к ответственности за свалку в селе Кузино

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Роспотребнадзор планирует привлечь к ответственности ОАО «РЖД» за несанкционированную свалку твердых бытовых отходов в селе Кузино города Первоуральска.



Свалку инспекторы обнаружили в ходе административного расследования по факту публикации в СМИ.



«В ходе административного расследования специалисты надзорного ведомства обнаружили несанкционированное складирование твердых бытовых отходов на территории филиала ОАО «РЖД» Кузинская дистанция пути, затрагивающее в том числе и территорию самого сельского поселения», — сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



За выявленные нарушения санитарного законодательства Кузинскому сельскому территориальному управлению грозит штраф по статье 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами».



Кроме того, материалы по проведенному расследованию были перенаправлены по подведомственности в Свердловской территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту для принятия мер в отношении ОАО «РЖД».

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