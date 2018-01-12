Кризис

Туроператорам не разрешили продавать россиянам туры на египетские курорты с пересадкой в Каире

Туроператорам разрешено формировать турпродукт для российского рынка только на базе регулярного авиасообщения с Каиром. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пояснение Ростуризма.



«Продажа турпродукта, включающего перевозку туристов из России воздушным транспортом в другие города Египта, в том числе с пересадкой в Каире, недопустима, поскольку не соответствует указу президента. Туроператорам разрешено формировать туристический продукт на базе регулярного авиасообщения с Каиром», — отмечается в ответе ведомства.



Туроператоры не могут продавать туры ни в какие египетские города, кроме Каира, говорит и человек, знакомый с позицией Ростуризма по этому вопросу. Это же касается перевозок туристов автобусами на популярные египетские курорты и их проживания там, уточнил он, поскольку и трансфер, и отели — часть туристического продукта, относятся к наземным услугам. Таким образом, популярные египетские курорты — Хургада и Шарм-эль-Шейх — пока останутся недоступными для российских туристов.

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