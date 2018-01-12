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Назначен министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области
12 январь 2018 (12:31)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении министром международных и внешнеэкономических связей региона Василия Козлова. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.
Среди основных задач министра — развитие контактов с зарубежными партнерами, проведение игр Чемпионата мира по футболу и продвижение российской заявки на «ЭКСПО-2025».
Василий Козлов родился Свердловске. В 1996 году окончил физико-технический факультет УПИ (ныне УрФУ) по специальности «инженер-физик», в 1999 году — институт переподготовки кадров Высшей школы экономики по специальности «менеджмент». В октябре 2007 года был назначен советником председателя правительства Свердловской области, в 2010 году — проректором по общим вопросам Уральского федерального университета.
В. Козлов приступит к исполнению служебных обязанностей 15 января.
Среди основных задач министра — развитие контактов с зарубежными партнерами, проведение игр Чемпионата мира по футболу и продвижение российской заявки на «ЭКСПО-2025».
Василий Козлов родился Свердловске. В 1996 году окончил физико-технический факультет УПИ (ныне УрФУ) по специальности «инженер-физик», в 1999 году — институт переподготовки кадров Высшей школы экономики по специальности «менеджмент». В октябре 2007 года был назначен советником председателя правительства Свердловской области, в 2010 году — проректором по общим вопросам Уральского федерального университета.
В. Козлов приступит к исполнению служебных обязанностей 15 января.
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