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В Кольцово таможенная служба изъяла у пассажира 199 незадекларированных наушников

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. В ходе таможенного контроля в багаже гражданина Республики Таджикистан, прибывшего рейсом из Душанбе, должностные лица таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) обнаружили 199 наушников общим весом 1,4 кг. Об этом сообщает пресс-служба Кольцовской таможни.



В отношении пассажира составлено определение об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ по факту недекларирования товара. Наушники изъяты. Проводится административное расследование.



«Это далеко не первый случай, когда пассажир везет товары явно не для личного пользования, а для коммерческих целей. Такую категорию товаров необходимо декларировать перед тем, как перемещать через таможенную границу евразийского экономического союза», — пояснили в пресс-службе.

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