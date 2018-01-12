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Губернатор Свердловской области поддержал снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге
12 январь 2018 (11:37)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге. Свою позицию глава региона объяснил на своей странице в «Инстаграме».
Демонтаж недостроенной телебашни губернатор назвал «историческим событием» для Екатеринбурга.
«Выражу свое мнение: все-таки это нелепо, иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем», — написал губернатор, отметив, что он сам привык к этому объекту.
Вместе с тем глава региона признал, что решение о сносе долгостроя вызвало серьезные споры на фоне затрат областного бюджета на выкуп телебашни и земельного участка у Федерации.
«Очень хочется, чтобы оно (территория рядом с телебашней — прим. ред.) перестало быть «зоной отчуждения» и вернулась к горожанам. В ближайшее время проект нового комплекса должен пройти экспертизу, после чего застройщик сможет получить разрешение на строительство и начать работы по демонтажу», — пояснил губернатор.
Напомним, в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
Против сноса телебашни выступали президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Демонтаж недостроенной телебашни губернатор назвал «историческим событием» для Екатеринбурга.
«Выражу свое мнение: все-таки это нелепо, иметь в центре прекрасного современного города частично разрушенную бетонную трубу, окруженную пустырем», — написал губернатор, отметив, что он сам привык к этому объекту.
Вместе с тем глава региона признал, что решение о сносе долгостроя вызвало серьезные споры на фоне затрат областного бюджета на выкуп телебашни и земельного участка у Федерации.
«Очень хочется, чтобы оно (территория рядом с телебашней — прим. ред.) перестало быть «зоной отчуждения» и вернулась к горожанам. В ближайшее время проект нового комплекса должен пройти экспертизу, после чего застройщик сможет получить разрешение на строительство и начать работы по демонтажу», — пояснил губернатор.
Напомним, в июле 2017 года было принято решение приватизировать телебашню путем создания АО «Ледовая арена», 60% акций которого принадлежат УГМК-холдингу, а 40% — министерству госимущества региона. После этого появилась информация о том, что телебашня в скором времени будет снесена. На ее месте планируют построить спортивный комплекс.
Против сноса телебашни выступали президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
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