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В России зафиксирована катастрофическая нехватка рабочих кадров
12 январь 2018 (11:16)
УрБК, Москва, 12.01.2018. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается острый дефицит хорошо подготовленных рабочих кадров. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», — сказал В. Путин.
Он отметил, что бывшая система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении.
«Мы организуем сейчас целую большую систему подготовки», —отметил В. Путин.
Глава государства добавил, что профессиональная подготовка в этой сфере должна быть постоянной.
«Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением», — сказал президент РФ.
«Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», — сказал В. Путин.
Он отметил, что бывшая система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении.
«Мы организуем сейчас целую большую систему подготовки», —отметил В. Путин.
Глава государства добавил, что профессиональная подготовка в этой сфере должна быть постоянной.
«Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением», — сказал президент РФ.
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