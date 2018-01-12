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В России зафиксирована катастрофическая нехватка рабочих кадров

УрБК, Москва, 12.01.2018. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается острый дефицит хорошо подготовленных рабочих кадров. Об этом сообщает «Интерфакс».



«Сегодня грань между различными уровнями подготовки специалистов практически стирается. У нас просто катастрофически не хватает не просто рабочих рук, а хорошо подготовленных специалистов по рабочим профессиям», — сказал В. Путин.



Он отметил, что бывшая система подготовки рабочих специалистов невостребована и нуждается в обновлении.



«Мы организуем сейчас целую большую систему подготовки», —отметил В. Путин.



Глава государства добавил, что профессиональная подготовка в этой сфере должна быть постоянной.



«Сегодня так быстро появляются новые компетенции, так быстро появляются новые знания и так быстро они реализуются на практике, что, если мы не хотим отстать, а хотим быть всегда впереди, мы всегда должны заниматься самоподготовкой и самообучением», — сказал президент РФ.

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