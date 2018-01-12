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Главгосэкспертиза утвердила проект строительства новой телебашни в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Главгосэкспертиза одобрила проект строительства в Екатеринбурге новой радиотелевизионной башни. Об этом говорится на сайте ведомства.



Одобренный проект предусматривает строительство телебашни из металла высотой 236 метров на территории недействующего радиоузла на проспекте Космонавтов, 99.



Вблизи башни планируется построить контрольно-пропускной пункт и административно-техническое здание площадью 840 кв. м. с двумя надземными и одним цокольным этажом на ул. Гурзуфской.



Общая продолжительность строительства, которое организует и финансирует ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), составит 33 месяца.



Отметим, что возведение телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Mарта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено.



В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована. Недострой планируется снести в 2018 году.

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