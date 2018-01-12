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Правительство РФ ограничит рост цен на авиабилеты на время ЧМ-2018

12 январь 2018 (10:03)

УрБК, Москва, 12.01.2018. В правительстве РФ рассматривается проект постановления об ограничении стоимости авиабилетов на время проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса РФ Максима Соколова.

«Мы прорабатываем с правительством РФ принятие постановления, аналогичного тому, которое было в период проведения Олимпийских игр, где мы ограничивали, условно говоря, тарифы чуть выше среднего, цен на авиабилеты», — сказал министр.

Также он добавил, что в правительстве РФ рассматривается вопрос о допуске на внутренние авиалинии в России иностранных перевозчиков. Вместе с тем глава Минтранса РФ отметил, что 40% рейсов, связанных с ЧМ-2018, будет обслуживать «Аэрофлот».

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