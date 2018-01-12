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В Екатеринбурге инкассатора подозревают в хищении около 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Полиция Екатеринбурга разыскивает инкассатора, который, предположительно, скрылся с крупной денежной суммой. Информацию об этом подтвердили в пресс-группе городского УМВД.



Сообщение о хищении денег у группы инкассаторов в районе улицы Уральская поступило в правоохранительные органы 10 января 2018 года. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет полиция.



По неподтвержденным данным, инкассатор мог забрать с собой сумму до 1 млн руб.

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