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В Екатеринбурге инкассатора подозревают в хищении около 1 млн рублей
12 январь 2018 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. Полиция Екатеринбурга разыскивает инкассатора, который, предположительно, скрылся с крупной денежной суммой. Информацию об этом подтвердили в пресс-группе городского УМВД.
Сообщение о хищении денег у группы инкассаторов в районе улицы Уральская поступило в правоохранительные органы 10 января 2018 года. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет полиция.
По неподтвержденным данным, инкассатор мог забрать с собой сумму до 1 млн руб.
Сообщение о хищении денег у группы инкассаторов в районе улицы Уральская поступило в правоохранительные органы 10 января 2018 года. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняет полиция.
По неподтвержденным данным, инкассатор мог забрать с собой сумму до 1 млн руб.
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