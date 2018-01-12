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В Екатеринбурге до конца июля 2018 года закроют движение на трех улицах

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2018. В Екатеринбурге компания «Астерос» планирует закрыть движение пешеходов и автомобильного транспорта на улицах Пирогова (от Анри Барбюса до Татищева), Ключевской (от Мельникова до Пирогова) и Татищева (от Мельникова до Репина) в сторону центра.



Как сообщили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города, с 1 февраля компания «Астерос» предлагает ввести ограничения на указанных участках улиц Пирогова и Ключевской, а с 15 февраля — на участке улицы Татищева, где специалисты будут возводить специальные технические средства, обеспечивающие безопасность горожан.



Планируется, что ограничения будут действовать до конца июля 2018 года.

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