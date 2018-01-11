Новости дня

Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уктусстрой» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уктусстрой» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 10 января 2018 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 4 млн 293 тыс. руб.



Напомним, ООО «Уктусстрой» входит в НП «Уралэнергостройкомплекс» депутата городской думы Игоря Плаксина. Компания выступала застройщиком ЖК «Первый Николаевский» в уральской столице, однако из-за финансовых проблем в 2016 году остановила стройку.



В отношении ООО «Уктусстрой» было возбуждено дело о банкротстве, однако в целях возобновления строительства «Первого Николаевского» производство было прекращено по договоренности с кредиторами.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: