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Суд рассмотрит иск о банкротстве компании «Уктусстрой» в Екатеринбурге
11 январь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Уктусстрой» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 10 января 2018 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 4 млн 293 тыс. руб.
Напомним, ООО «Уктусстрой» входит в НП «Уралэнергостройкомплекс» депутата городской думы Игоря Плаксина. Компания выступала застройщиком ЖК «Первый Николаевский» в уральской столице, однако из-за финансовых проблем в 2016 году остановила стройку.
В отношении ООО «Уктусстрой» было возбуждено дело о банкротстве, однако в целях возобновления строительства «Первого Николаевского» производство было прекращено по договоренности с кредиторами.
Соответствующий документ поступил в суд 10 января 2018 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 4 млн 293 тыс. руб.
Напомним, ООО «Уктусстрой» входит в НП «Уралэнергостройкомплекс» депутата городской думы Игоря Плаксина. Компания выступала застройщиком ЖК «Первый Николаевский» в уральской столице, однако из-за финансовых проблем в 2016 году остановила стройку.
В отношении ООО «Уктусстрой» было возбуждено дело о банкротстве, однако в целях возобновления строительства «Первого Николаевского» производство было прекращено по договоренности с кредиторами.
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