Кризис

За последние полгода вдвое сократилось число россиян, покупавших бытовую технику и электронику

За последние 6 месяцев вдвое сократилось число жителей России, покупавших бытовую технику и электронику — с 21% до 11%. Об этом сообщает холдинг «Ромир» со ссылкой на данные собственного исследования.



Также пошел на убыль и «ремонтный бум», зафиксированный в начале прошлого года. К концу года о тратах на ремонт вместо 15% заявили уже только 9% россиян. Вдвое сократилась доля купивших за последние 6 месяцев автомобили (4%), квартиры (2%) и ювелирные изделия (1%).



В то же время незначительно, но увеличилась доля купивших одежду и обувь — с 27% до 30%. Аналитики не исключают, что необходимость дорогостоящих покупок этой категории товаров связана с наступлением осенне-зимнего сезона.



Практически неизменной осталась доля россиян, потративших средства на медицинские услуги — 15%. Также всего на процент, но в большую в сторону, увеличилось число тех, кто оплачивал туристические поездки — 11%. За полгода остались неизменными или почти неизменными доли россиян, потративших существенные средства на развлечения и занятия спортом (6%), оплату образовательных услуг (8%), покупку смартфонов (9%), мебель (7%), ремонтировавших автомобили (6%).



Более трети (36%) респондентов заявили, что не совершали никаких крупных покупок за последние полгода. Этот показатель вырос за указанный период на 5%. Выше доля подобных ответов была зафиксирована только в кризисном 2015 году.

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