Картошка выделки не стоит

Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года показала тревожную тенденцию: население страны перестает сажать картофель в личных хозяйствах. Постепенно отказываются от посадок и свердловчане. По словам экспертов, жители привыкли к мысли, что проще и быстрее корнеплод приобрести. Между тем с учетом того, что значительная доля урожая все еще приходится на частные огороды, однажды ситуация может привести к дефициту картофеля.Согласно итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016 (ВСХП-2016), за последние 10 лет посевные площади под картофелем в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения сократились в 1,7 раза. Численность таких хозяйств уменьшилась с 20,2 до 18,7 млн ед. Между тем именно в них производится 80,4% картофеля.«В результате объемы производства картофеля могут быть сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности Российской Федерации», — говорится в сообщении Счетной палаты РФ.Так, по оценке Минсельхоза, самообеспеченность Российской Федерации картофелем в 2017 году составит 90,7% при установленном Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации пороговом значении — не менее 95%. В 2016 году показатель был выше на 7 процентных пункта (п.п.) — 97,7%, в 2015-м — на 14,4 п.п. (105,1%).Тенденция отчасти характерна и для Свердловской области. По данным ВСХП, за 10 лет площадь картофельных полей населения в регионе сократилась на 12,5% — с 32 тыс. га до 28,2 тыс. га. Несмотря на рост ЛПХ за десятилетие на 18%, количество личных хозяйств, в которых реально ведется сельскохозяйственная деятельность, сократилась на 6%, а доля фактически используемых населением сельхозземель снизилась с 85,9% в 2006 году до 61,4% в 2016-м.По словам директора СХПК «Битимский» Михаила Мальцева, тенденция объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, по сравнению с периодом застоя сменился рацион населения.«Прошло время, люди поняли, что единой картошкой сыт не будешь. В принципе, для семьи 3-4 мешка картошки заготовить — это хорошо, а если не заготовить, то можно купить. Картофель стал доступен круглогодично, появились новые хранилища, холодильники. На мой взгляд, все-таки сменился приоритет в питании: если раньше люди воспринимали картофель как «второй хлеб», то сейчас его таким уже, наверное, никто не считает. Есть продукты, которые более удобны в приготовлении. Да и люди стали лучше жить», — рассказал он.Во-вторых, «профессиональным» сельхозпроизводителям выращивать, хранить и сортировать картофель проще.«В производственных условиях, при той технике, которая сегодня имеет место, фермерам или предпринимателям вырастить картофель намного проще. Все механизировано, вплоть до уборки и сортировки. Другое дело, что картофелем сегодня и не выгодно заниматься каждый год. Бывает, столько его, что приходится продавать с убытком. Это тоже плохо. В этом году тоже у кого-то урожай уродился, у кого-то нет. Год неплохой, но хотелось бы получше. Но картофель сегодня есть, это самое главное», — добавил Михаил Мальцев.По данным Свердловскстата, в 2016 году урожай картофеля в хозяйствах всех категорий Свердловской области составил 690,2 тыс. т, из них 480,1 тыс. т, то есть почти 70%, вырастило население. При этом в 2016 году урожай картофеля в ЛПХ был меньше, чем в три предыдущих года. Так, в 2013-м показатель составил 491,4 тыс. т, в 2014-м — 532,5 тыс. т, в 2015-м — 529,8 тыс. т.Председатель Союза фермеров Свердловской области Владимир Шашкин считает, что наметившаяся тенденция не страшна самообеспеченности региона картофелем.«Это не страшно, это прекрасно. Человек должен отдыхать. Опять же, внедрение всех этих новых технологий — посадки, обработки. Люди же посчитали и поняли, что дешевле купить. Год от года мы картофель экспортируем за пределы Свердловской области. Мы производим больше, чем можем съесть его. Поэтому пусть люди садят газоны и отдыхают. Каждый должен заниматься своим делом», — прокомментировал он.Как ранее писал УрБК, теоретически Свердловская область производит вдвое больше картофеля, чем ей необходимо на год. Поэтому даже более массовый отказ населения от посадок вряд ли существенно скажется на самообеспеченности. Вместе с тем, рост спроса может спровоцировать рост цен на корнеплод и создать дефицит товара у регионов-соседей, которые покупают уральский картофель.