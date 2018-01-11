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Владельцы iPhone X пожаловались на потерю волос

11 январь 2018 (17:24)

Владельцы iPhone X жалуются, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона. Об этом пишет издание Phonearena.

О проблеме пишут пользователи Reddit и форума Apple. По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха.

Как отмечает Phonearena, единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, — это купить чехол.

Юбилейный iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Владельцы неоднократно жаловались на недостатки смартфона.

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