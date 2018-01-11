Дайджест
Российский гонщик стал пилотом по развитию команды Ferrari
11 январь 2018 (17:24)
Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом по развитию команды Ferrari в «Формуле-1». Об этом сообщается в соцсети итальянской «конюшни».
Подробности соглашения с 23-летним гонщиком не разглашаются. Россиянин будет заниматься развитием болида Ferrari в сезоне-2018.
Основными пилотами команды являются Себастьян Феттель и Кими Райкконен.
В октябре 2017 года Квят потерял место в «Формуле-1». Советник команды Red Bull Хельмут Марко сообщил, что она отказалась от услуг россиянина. После этого в СМИ появилась информация о том, что гонщик может продолжитькарьеру в Force India.
Подробности соглашения с 23-летним гонщиком не разглашаются. Россиянин будет заниматься развитием болида Ferrari в сезоне-2018.
Основными пилотами команды являются Себастьян Феттель и Кими Райкконен.
В октябре 2017 года Квят потерял место в «Формуле-1». Советник команды Red Bull Хельмут Марко сообщил, что она отказалась от услуг россиянина. После этого в СМИ появилась информация о том, что гонщик может продолжитькарьеру в Force India.
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