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Российский гонщик стал пилотом по развитию команды Ferrari

Российский гонщик Даниил Квят стал пилотом по развитию команды Ferrari в «Формуле-1». Об этом сообщается в соцсети итальянской «конюшни».



Подробности соглашения с 23-летним гонщиком не разглашаются. Россиянин будет заниматься развитием болида Ferrari в сезоне-2018.



Основными пилотами команды являются Себастьян Феттель и Кими Райкконен.



В октябре 2017 года Квят потерял место в «Формуле-1». Советник команды Red Bull Хельмут Марко сообщил, что она отказалась от услуг россиянина. После этого в СМИ появилась информация о том, что гонщик может продолжитькарьеру в Force India.

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